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6.7
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Khartoum Offside
6.7
Khartoum Offside
, 2018
Oufsaiyed Elkhortoum / Khartoum Offside
Germany / Documentary / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
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Filming locations
6.7
Cast
Elham Balatone
Elham
Nedal Fadlallah
Henda
Fatma Gaddal
Gaddal
Sara Jubara
Captain Sara
Director
Marwa Zein
Cast and Crew
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2018
World premiere
13 February 2019
Release date
15 November 2019
Germany
Production
One Productions, Stray Dog Productions
Also known as
Khartoum Offside, Impedimento em Cartum, Oufsaiyed Elkhortoum
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Film rating
6.7
Rate
13
votes
6.7
IMDb
Showtimes
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