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6.7
Kinoafisha Films Khartoum Offside
6.7

Khartoum Offside

, 2018
Oufsaiyed Elkhortoum / Khartoum Offside
Germany / Documentary / 18+
6.7

Cast

Elham Balatone
Elham
Nedal Fadlallah
Henda
Fatma Gaddal
Gaddal
Sara Jubara
Captain Sara
Director Marwa Zein
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2018
World premiere 13 February 2019
Release date
15 November 2019 Germany
Production One Productions, Stray Dog Productions
Also known as
Khartoum Offside, Impedimento em Cartum, Oufsaiyed Elkhortoum

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
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