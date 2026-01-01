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Nafisa Khayrillina
Nafisa Khayrillina
Kinoafisha
Persons
Nafisa Khayrillina
Nafisa Khayrillina
Nafisa Khayrillina
Date of Birth
3 February 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Fantasy heroine
Popular Films
4.1
Vodyanaya
(2018)
Filmography
4.1
Vodyanaya
Vodyanaya
Fantasy, Children's
2018, Russia
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