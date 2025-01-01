Menu
Aleksey Barykin
Kinoafisha
Persons
Aleksey Barykin
Aleksey Barykin
Popular Films
6.2
Semeynye hlopoty
(2016)
4.0
Vodyanaya
(2018)
0.0
Zastupnitsa
(2013)
Filmography
Genre
All
Children's
Comedy
Documentary
Drama
Family
Fantasy
Year
All
2020
2018
2017
2016
2013
All
6
Films
6
Writer
5
Producer
5
Director
5
Composer
2
Svyatitel
Svyatitel
Documentary
2020, Russia
Watch trailer
4
Vodyanaya
Vodyanaya
Fantasy, Children's
2018, Russia
Watch trailer
Osanna
Osanna
Documentary
2018, Russia
Watch trailer
Aisylu
Aisylu
Drama
2017, Russia
6.2
Semeynye hlopoty
Family, Comedy
2016, Russia
Watch trailer
Zastupnitsa
Zastupnitsa
Documentary
2013, Russia
Watch trailer
