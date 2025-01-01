Menu
Aleksey Barykin

Popular Films

Semeynye hlopoty 6.2
Semeynye hlopoty (2016)
Vodyanaya 4.0
Vodyanaya (2018)
Zastupnitsa 0.0
Zastupnitsa (2013)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 6 Writer 5 Producer 5 Director 5 Composer 2
Svyatitel
Svyatitel
Documentary 2020, Russia
Watch trailer
Vodyanaya 4
Vodyanaya
Fantasy, Children's 2018, Russia
Watch trailer
Osanna
Osanna
Documentary 2018, Russia
Watch trailer
Aisylu
Aisylu
Drama 2017, Russia
Semeynye hlopoty 6.2
Semeynye hlopoty
Family, Comedy 2016, Russia
Watch trailer
Zastupnitsa
Zastupnitsa
Documentary 2013, Russia
Watch trailer
