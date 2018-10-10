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6.8
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Impulso
6.8
Impulso
, 2017
Impulso
France / Documentary / 18+
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Filming locations
6.8
Impulso
Russian trailer
Russian trailer
Cast
Rocío Molina
Self
Eduardo Trassierra
Self
José Ángel Carmona
Self
José Manuel Ramos
Self
Pablo Martín Jones
Self
Antonio Serrano
Self
Javier Álvarez
Self
Reyes Pipio
Self
Cecilia Molano
Self
Carlos Marqueríe
Self
Director
Emilio Belmonte Molina
Writer
Emilio Belmonte Molina
Cast and Crew
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2017
Online premiere
13 March 2020
World premiere
10 October 2018
Release date
13 December 2018
Russia
Русский репортаж
12+
10 October 2018
France
Worldwide Gross
$2,580
Production
Danza Molina, Films de la Butte, Les
Also known as
Impulso, W rytmie flamenco
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Film rating
6.8
Rate
10
votes
6.7
IMDb
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