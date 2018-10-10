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Poster of Impulso
6.8
Impulso - Russian trailer
Kinoafisha Films Impulso
6.8

Impulso

, 2017
Impulso
France / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Impulso
6.8
Impulso - Russian trailer
Impulso  Russian trailer

Cast

Rocío Molina
Rocío Molina
Self
Eduardo Trassierra
Self
José Ángel Carmona
Self
José Manuel Ramos
Self
Pablo Martín Jones
Self
Antonio Serrano
Self
Javier Álvarez
Self
Reyes Pipio
Self
Cecilia Molano
Self
Carlos Marqueríe
Self
Director Emilio Belmonte Molina
Writer Emilio Belmonte Molina
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2017
Online premiere 13 March 2020
World premiere 10 October 2018
Release date
13 December 2018 Russia Русский репортаж 12+
10 October 2018 France
Worldwide Gross $2,580
Production Danza Molina, Films de la Butte, Les
Also known as
Impulso, W rytmie flamenco

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb

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