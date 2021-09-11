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Poster of The Forgiven
6.5
Kinoafisha Films The Forgiven
6.5

The Forgiven

, 2018
The Forgiven
Canada / Drama / 18+
Poster of The Forgiven
6.5

Cast

Mark Strong
Mark Strong
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Rebecca Hall
Rebecca Hall
Saïd Taghmaoui
Saïd Taghmaoui
Aissam Taamart
Ismael
Omar Ghazaoui
Driss
David McSavage
William Joyce
Anas El Baz
Nawfal
Fiona O'Shaughnessy
Maisy Joyce
Imane El Mechrafi
Leila Tarki
Briana Belle
Maribel
Abdellah Chakiri
Asaad
Director John Michael McDonagh
Writer Lawrence Osborne, John Michael McDonagh
Composer Lorne Balfe
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2018
Online premiere 17 June 2022
World premiere 11 September 2021
Release date
28 July 2022 Australia MA15+
2 September 2022 Great Britain
2 September 2022 Ireland
1 July 2022 Netherlands 16
5 August 2022 Spain
29 July 2022 Turkey
1 July 2022 USA
MPAA R
Worldwide Gross $1,371,556
Production House of Un-American Activities, Brookstreet Pictures, Head Gear Films
Also known as
The Forgiven, Affedilen, Bocsánatos bűn, Contrecoups, Denen man vergibt, Los perdonados, O Perdoado, Oproštaj, Przebaczony, Опрощение, Прощенний, Прощённый, 더 포기븐, Опростеният, 寬恕

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.1 IMDb
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