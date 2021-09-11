Film details
Country
Canada
Runtime
1 hour 57 minutes
Production year
2018
Online premiere
17 June 2022
World premiere
11 September 2021
Release date
|28 July 2022
|Australia
|
|MA15+
|2 September 2022
|Great Britain
|
|
|2 September 2022
|Ireland
|
|
|1 July 2022
|Netherlands
|
|16
|5 August 2022
|Spain
|
|
|29 July 2022
|Turkey
|
|
|1 July 2022
|USA
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$1,371,556
Production
House of Un-American Activities, Brookstreet Pictures, Head Gear Films
Also known as
The Forgiven, Affedilen, Bocsánatos bűn, Contrecoups, Denen man vergibt, Los perdonados, O Perdoado, Oproštaj, Przebaczony, Опрощение, Прощенний, Прощённый, 더 포기븐, Опростеният, 寬恕