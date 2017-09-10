Woman Walks Ahead is the story of Catherine Weldon, a portrait painter from 1890s Brooklyn, who travels to Dakota to paint a portrait of Sitting Bull, and becomes embroiled in the Lakota peoples' struggle over the rights to their land.
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