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Poster of Woman Walks Ahead
6.7
Woman Walks Ahead - Trailer
Kinoafisha Films Woman Walks Ahead
6.7

Woman Walks Ahead

, 2017
Woman Walks Ahead
USA / Drama, Western, History, Biography / 18+
Trailers
Poster of Woman Walks Ahead
6.7
Woman Walks Ahead - Trailer
Woman Walks Ahead  Trailer

Synopsis

Woman Walks Ahead is the story of Catherine Weldon, a portrait painter from 1890s Brooklyn, who travels to Dakota to paint a portrait of Sitting Bull, and becomes embroiled in the Lakota peoples' struggle over the rights to their land.

Cast

Jessica Chastain
Jessica Chastain
Catherine Weldon
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Silas Groves
Ciarán Hinds
Ciarán Hinds
James McLaughlin
Michael Greyeyes
Michael Greyeyes
Sitting Bull
Bill Camp
Bill Camp
Michael Nouri
Michael Nouri
Louisa Krause
Louisa Krause
Loretta
Boots Southerland
Cab Driver NY
Chaske Spencer
Chaska
Kindall Charters
Waiter - Sleeping Car
Jacob Browne
Waiter - Dining Car
Luce Rains
Luce Rains
Old Man at Train Station
Director Susanna White
Writer Steven Knight
Composer George Fenton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2017
Online premiere 10 September 2017
World premiere 10 September 2017
Release date
5 July 2018 Germany
28 June 2018 Israel
6 September 2018 Portugal
29 June 2018 USA
MPAA R
Worldwide Gross $80,912
Production Black Bicycle Entertainment, Lipsync, Potboiler Productions
Also known as
Woman Walks Ahead, Die Frau, die vorausgeht, A nő, aki előttünk jár, Isha tzoedet kadima, Kadın Önde Yürür, Kobieta idzie przodem, La dona que va davant, La mujer que camina delante, Moteris eina pirma, Mulher Que Segue à Frente, Naine kõnnib ees, Nainen Kävelee Edellä, Uma Mulher Exemplar, Žena jde napřed, Μια γυναίκα προχωράει μπροστά, Женщина, идущая впереди, Катрин и Седящият бик, ウーマン・ウォークス・アヘッド, Mulher segue à frente

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Updated 26 August 2024

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Woman Walks Ahead - Trailer
Woman Walks Ahead Trailer
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Quotes

Sitting Bull She's from New York.
Catherine Weldon I thought you liked New York.
Sitting Bull Too many people with too much. Too many people with nothing at all. Your society values people by how much you have... ours by how much we give away.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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