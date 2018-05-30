Menu
Poster of 211
IMDb Rating: 4.4
Kinoafisha Films 211

211

#211 18+
Synopsis

While on a routine patrol, an aging cop, his partner and their ride-along, get caught in a standoff with a band of former mercenaries robbing a bank.

211 - trailer
211  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2018
Online premiere 4 November 2018
World premiere 30 May 2018
Release date
14 June 2018 Israel
14 June 2018 Italy
30 May 2018 Philippines
1 June 2018 Taiwan
MPAA R
Worldwide Gross $1,052,222
Production Millennium Films, 211 Productions, Nu Image Bulgaria
Also known as
211, El gran asalto, The Bank Heist, Code 211, #211, 211 - Cops Under Fire, 211 - Emboscada, 211 - Rapina in corso, 211: O Grande Assalto, 211: Volání o pomoc, 211緊急呼救, Brutális bankrablás, Code 211: L'embuscade, Kod 211, Kod 211: Pljačka banke, Kood 211: pangarööv, Vụ Cướp Đẫm Máu, Код 211, コード211
Director
York Shackleton
Cast
Nicolas Cage
Sophie Skelton
Michael Rainey Jr.
Ori Pfeffer
Cory Hardrict
Film rating

4.5
21 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3766
Quotes
Mike Chandler Will you shut that thing off... Everywhere I go, I got a camera in my face.
Film Trailers All trailers
211 - trailer
211 Trailer
Stills
