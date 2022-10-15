Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Guillermo del Toro’s Pinocchio
7.3
Guillermo del Toro’s Pinocchio - Dubbed teaser
Kinoafisha Films Guillermo del Toro’s Pinocchio
7.3

Guillermo del Toro’s Pinocchio

, 2022
Guillermo del Toro’s Pinocchio
USA / Musical, Animation, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Guillermo del Toro’s Pinocchio
7.3
Guillermo del Toro’s Pinocchio - Dubbed teaser
Guillermo del Toro’s Pinocchio  Dubbed teaser

Cast

Cate Blanchett
Cate Blanchett
Spazzatura
Ewan McGregor
Ewan McGregor
Cricket
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Christoph Waltz
Christoph Waltz
Count Volpe
Ron Perlman
Ron Perlman
Podesta
David Bradley
David Bradley
Geppetto
Gregory Mann
Carlo
Gregory Mann
Carlo
Burn Gorman
Burn Gorman
Priest
John Turturro
John Turturro
Dottore
Finn Wolfhard
Finn Wolfhard
Candlewick
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
Black Rabbits
Director Guillermo del Toro, Mark Gustafson
Writer Patrick McHale, Matthew Robbins, Guillermo del Toro, Carlo Collodi
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2022
Online premiere 1 December 2022
World premiere 15 October 2022
Release date
24 November 2022 Australia
9 November 2022 Canada
24 November 2022 Denmark
9 December 2022 Estonia
22 October 2022 France TP
24 November 2022 Greece K
25 November 2022 Ireland
25 November 2022 Japan PG-12
24 November 2022 Netherlands
25 November 2022 Norway 9
17 November 2022 Puerto Rico PG
23 November 2022 South Korea
25 November 2022 Sweden
24 November 2022 USA
MPAA PG
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $109,846
Production Netflix Animation, The Jim Henson Company, ShadowMachine
Also known as
Guillermo del Toro's Pinocchio, Pinocchio, Pinocho de Guillermo del Toro, Guillermo del Toros Pinocchio, Guillermo del Toro Pinokis, Guillermo del Toro sunar: Pinokyo, Guillermo del Toro: Pinokio, Guillermo del Toron Pinokkio, Pinocchio của Guillermo del Toro, Pinocchio di Guillermo del Toro, Pinocchio par Guillermo del Toro, Pinocchio, de Guillermo del Toro, Pinocho, Pinokkió, Pinóquio, Pinóquio de Guillermo del Toro, Pinóquio por Guillermo del Toro, Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, Пиноккио Гильермо дель Торо, Піноккіо Ґільєрмо дель Торо, ギレルモ・デル・トロのピノッキオ, 匹诺曹, 吉勒摩．戴托羅之皮諾丘, Guillermo del Toro's Pinokkio, पिनोच्चियो, Піноккіо, بينوكيو من غييرمو ديل تورو, พิน็อกคิโอ หุ่นน้อยผจญภัย โดยกีเยร์โม เดล โตโร, 吉勒摩·戴托羅之皮諾丘, 吉尔莫·德尔·托罗之匹诺曹, 吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹, Пинокио ​​Гиљерма дел Тора, 기예르모 델 토로의 피노키오, 기예르모 델토로의 피노키오

Cartoon rating

7.3
Rate 18 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 

Film Trailers

All trailers
Guillermo del Toro’s Pinocchio - Dubbed teaser
Guillermo del Toro’s Pinocchio Dubbed teaser
Guillermo del Toro’s Pinocchio - Trailer
Guillermo del Toro’s Pinocchio Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Guillermo del Toro’s Pinocchio

Pinocchio and the Water of Life
Pinocchio and the Water of Life Animation
2024, Estonia / Russia / USA
6.0
Pinocchio
Pinocchio Fantasy, Drama, Adventure
2019, Great Britain / Italy / France
5.0
Lunana: A Yak in the Classroom
Lunana: A Yak in the Classroom Drama, Family
2019, Bhutan / China
7.0
Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom
Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom Animation, Fantasy
2017, Canada
5.0
The Portable Door
The Portable Door Fantasy
2023, Australia
6.0
The End
The End Musical
2025, USA
6.0
Monster Hunter
Monster Hunter Fantasy
2020, USA / Germany / Japan / China
6.0
Blade II
Blade II Action, Fantasy, Thriller, Adventure
2002, Germany / USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more