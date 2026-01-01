Cast
Igor Ledogorov
Dmitriy Ovtsyn
Gennady Frolov
Starodubtsev
Kārlis Sebris
Vitus Bering
Dzidra Ritenberga
Yekaterina I
Cast and Crew
Director
Yuri Shvyryov
Writer
Iosif Osipov, Viktor Shklovskiy, Yuri Shvyryov
Composer
Bogdan Trotsyuk
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
1970
World premiere
6 June 1970
Release date
|6 June 1970
|Russia
|
|16+
|6 June 1970
|USSR
|
|
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ballada o Beringe i ego druzyakh, Баллада о Беринге и его друзьях, The Ballad of Bering and His Friends