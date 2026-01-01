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Poster of The Ballad of Bering and His Friends
6.8
Kinoafisha Films The Ballad of Bering and His Friends
6.8

The Ballad of Bering and His Friends

, 1970
Ballada o Beringe i ego druzyakh
USSR / Adventure, Biography / 18+
Poster of The Ballad of Bering and His Friends
6.8

Cast

Igor Ledogorov
Dmitriy Ovtsyn
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Aleksey Chirikov
Valentin Nikulin
Valentin Nikulin
Georg Steller - Botanik
Gennady Frolov
Starodubtsev
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Osip Mikhaylovich Tishin
Kārlis Sebris
Vitus Bering
Vija Artmane
Vija Artmane
Anna Bering
Roman Tkachuk
Roman Tkachuk
Tsar Pyotr I
Dzidra Ritenberga
Yekaterina I
Nonna Mordyukova
Nonna Mordyukova
Anna Ioannovna imperatritsa
Director Yuri Shvyryov
Writer Iosif Osipov, Viktor Shklovskiy, Yuri Shvyryov
Composer Bogdan Trotsyuk
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1970
World premiere 6 June 1970
Release date
6 June 1970 Russia 16+
6 June 1970 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Ballada o Beringe i ego druzyakh, Баллада о Беринге и его друзьях, The Ballad of Bering and His Friends

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
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