Cast
Makhmud Esambayev
Black shaman
Alyona Chukhray
Ilyin's bride
Petr Abasheev
Chieftain of the Onkilons
Tursun Kuraliyev
Setenkar
Cast and Crew
Composer
Aleksandr Zatsepin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
1973
World premiere
1 October 1973
Release date
|1 October 1973
|Russia
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|0+
|11 November 1973
|USA
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|1 October 1973
|USSR
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Production
Mosfilm
Also known as
Zemlya Sannikova, Sannikow-Land, Земля Санникова, A gejzírvölgy titka, Salattu maa, Sanikovo žemė, The Land of Sannikov, The Sannikov Land, Ziemia Sannikowa, サンニコフ島, Island in the Snow