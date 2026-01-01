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Poster of The Sannikov Land
6.9
The Sannikov Land - Trailer
Kinoafisha Films The Sannikov Land
6.9

The Sannikov Land

, 1973
Zemlya Sannikova
USSR / Adventure / 18+
Trailers
Poster of The Sannikov Land
6.9
The Sannikov Land - Trailer
The Sannikov Land  Trailer

Cast

Vladislav Dvorzhetsky
Vladislav Dvorzhetsky
Aleksandr Ilyin
Oleg Dahl
Oleg Dahl
Evgeniy Krestovskiy
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Vladimir Gubin
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Ignatiy
Makhmud Esambayev
Black shaman
Nikolai Gritsenko
Nikolai Gritsenko
Trifon Perfilyev
Alyona Chukhray
Ilyin's bride
Georgy Chepchyan
Dukkar
Petr Abasheev
Chieftain of the Onkilons
Tursun Kuraliyev
Setenkar
Director Albert S. Mkrtchyan, Leonid Popov
Writer Mark Zakharov, Vladislav Fedoseyev, Vladimir Obruchev
Composer Aleksandr Zatsepin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1973
World premiere 1 October 1973
Release date
1 October 1973 Russia 0+
11 November 1973 USA
1 October 1973 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Zemlya Sannikova, Sannikow-Land, Земля Санникова, A gejzírvölgy titka, Salattu maa, Sanikovo žemė, The Land of Sannikov, The Sannikov Land, Ziemia Sannikowa, サンニコフ島, Island in the Snow

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.8 IMDb

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The Sannikov Land - Trailer
The Sannikov Land Trailer
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