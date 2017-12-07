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Poster of Cyborgs: Heroes Never Die
7.5
Cyborgs: Heroes Never Die - Trailer
Kinoafisha Films Cyborgs: Heroes Never Die
7.5

Cyborgs: Heroes Never Die

, 2017
Kiborgy. Heroyi ne vmyrayut
Ukraine / Action, Drama, War / 18+
Trailers
Poster of Cyborgs: Heroes Never Die
7.5
Cyborgs: Heroes Never Die - Trailer
Cyborgs: Heroes Never Die  Trailer

Cast

Makar Ihorovych Tykhomyrov
Mazhor
Viktor Zhdanov
Staryy
Andrey Isaenko
Andrey Isaenko
Subota
Vyacheslav Dovzhenko
Vyacheslav Dovzhenko
Serpen
Roman Yasinovskyi
Gid
Kostyantyn Temlyak
Psykh
Oleksandr Piskunov
Mars
Roman Semysal
Kombat Redut
Mariia Zanyborshch
Natalka
Laptii Oleksandr
Laptii Oleksandr
Dozornyy Sentinel
Director Akhtem Seitablayev
Writer Natalya Vorozhbit
Composer Milosh Elich, Andrii Ponomarov
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2017
Online premiere 5 July 2018
World premiere 7 December 2017
Release date
7 December 2017 Ukraine
Budget $1,700,000
Worldwide Gross $884,894
Production Foley Walkers Studio, Idas Film
Also known as
Kiborgy. Heroyi ne vmyrayut, Cyborgs: Heroes Never Die, Last Resistance - Im russischen Kreuzfeuer, A Última Resistência, Cyborgi, Heroes Never Die, Kangelased ei sure kunagi, Laseuteu soljyeoseu: choehuui gyeoljeon, Soldiers: Heroes Never Die, Киборги, Киборги. Герои не умирают, Кіборги, Кіборги. Герої не вмирають, ソルジャーズ ヒーロー・ネバー・ダイ, Kiborhy, 机器人：英雄不会死, The Cyborgs, 機器人：英雄不會死

Film rating

7.5
Rate 15 votes
7.5 IMDb
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Cyborgs: Heroes Never Die - Trailer
Cyborgs: Heroes Never Die Trailer
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