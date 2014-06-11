Cast
Oleksandr Sydelnykov
Shnyr
Oleksandr Panivan
Woodwork Teacher
Cast and Crew
Director
Myroslav Slaboshpytskyi
Writer
Myroslav Slaboshpytskyi
Film details
Country
Ukraine / Netherlands
Runtime
2 hours 10 minutes
Production year
2014
World premiere
11 June 2014
Release date
|18 February 2015
|Russia
| Utopia Pictures
|18+
|19 February 2015
|Belarus
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|14 May 2015
|Brazil
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|25 September 2014
|Czechia
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|30 October 2014
|Denmark
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|10 April 2015
|Finland
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|1 October 2014
|France
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|15 October 2015
|Germany
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|15 May 2015
|Great Britain
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|29 January 2015
|Greece
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|30 July 2015
|Hong Kong
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|21 April 2016
|Hungary
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|28 May 2015
|Italy
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|18 April 2015
|Japan
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|19 February 2015
|Kazakhstan
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|5 February 2015
|Netherlands
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|10 April 2015
|Norway
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|29 May 2015
|Poland
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|20 April 2017
|Portugal
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|27 March 2015
|Romania
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|25 September 2014
|Slovakia
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|29 January 2015
|South Korea
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|9 April 2015
|Spain
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|27 February 2015
|Sweden
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|21 August 2015
|Taiwan
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|19 June 2015
|Turkey
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|17 June 2015
|USA
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|11 September 2014
|Ukraine
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Worldwide Gross
$215,034
Production
Ukrainian State Film Agency, Rinat Akhmetov's Foundation "Development of Ukraine", Garmata Film Production
Also known as
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