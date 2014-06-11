Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Tribe
6.4
The Tribe - Trailer
Kinoafisha Films The Tribe
6.4

The Tribe

, 2014
Plemya
Ukraine, Netherlands / Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Tribe
6.4
The Tribe - Trailer
The Tribe  Trailer

Synopsis

A deaf mute boy joins a boarding school for similar children. Confronted by the violent and criminal antics of some of the other boys and girls, he struggles to conform and join the 'tribe'.

Cast

Grigoriy Fesenko
Sergei
Yana Novikova
Anya
Rosa Babiy
Svetka
Alexander Dsiadevich
Gera
Yaroslav Biletskiy
Ivan Tishko
Makar
Oleksandr Osadchyi
King
Oleksandr Sydelnykov
Shnyr
Oleksandr Panivan
Woodwork Teacher
Sasha Rusakov
Director Myroslav Slaboshpytskyi
Writer Myroslav Slaboshpytskyi
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine / Netherlands
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2014
World premiere 11 June 2014
Release date
18 February 2015 Russia Utopia Pictures 18+
19 February 2015 Belarus
14 May 2015 Brazil
25 September 2014 Czechia
30 October 2014 Denmark
10 April 2015 Finland
1 October 2014 France
15 October 2015 Germany
15 May 2015 Great Britain
29 January 2015 Greece
30 July 2015 Hong Kong
21 April 2016 Hungary
28 May 2015 Italy
18 April 2015 Japan
19 February 2015 Kazakhstan
5 February 2015 Netherlands
10 April 2015 Norway
29 May 2015 Poland
20 April 2017 Portugal
27 March 2015 Romania
25 September 2014 Slovakia
29 January 2015 South Korea
9 April 2015 Spain
27 February 2015 Sweden
21 August 2015 Taiwan
19 June 2015 Turkey
17 June 2015 USA
11 September 2014 Ukraine
Worldwide Gross $215,034
Production Ukrainian State Film Agency, Rinat Akhmetov's Foundation "Development of Ukraine", Garmata Film Production
Also known as
Plemya, The Tribe, La tribu, A Gangue, A törzs, A Tribo, Kabile, Kmen, Plemię, Qabila, Stammen, The Tribe - Heimo, Tribul, Η φυλή, Плем'я, Племето, Племя, ザ・トライブ, Heimo, Kmeň

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Write review

Film Trailers

All trailers
The Tribe - Trailer
The Tribe Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more