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Poster of Atlantis
6.8
Kinoafisha Films Atlantis
6.8

Atlantis

, 2019
Atlantis
Ukraine / Drama / 18+
Poster of Atlantis
6.8

Cast

Andriy Rymaruk
Serhiy
Liudmyla Bileka
Katya
Vasyl Antoniak
Ivan
Lily Hyde
Ketrin
Philip Paul Peter Hudson
Foreign Representative
Igor Tytarchuk
Forensic Examiner
Sergiy Komishon
Forensic Examiner
Sergiy Livitsky
Head of the Group of Engineers
Vitaliy Sudarkov
Aidman
Kateryna Popravka
Translator
Director Valentyn Vasyanovych
Writer Valentyn Vasyanovych
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2019
Online premiere 16 October 2019
World premiere 4 September 2019
Release date
17 September 2020 Netherlands
5 November 2020 Ukraine
Worldwide Gross $37,690
Production Garmata Film Production, Limelite, Ukrainian State Film Agency
Also known as
Atlantis, Атлантида, Atlantida, Atlantyda, Ατλαντίδα, アトランティス, 荒蕪世紀詩篇, Atlantis 2020

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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