Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Stronghold
6.6
Kinoafisha Films The Stronghold
6.6

The Stronghold

, 2016
Storozhova zastava
Ukraine / Adventure, Fantasy / 18+
Poster of The Stronghold
6.6

Cast

Danylo Kamenskyi
Vit'ko
Eva Koshova
Olenka
Roman Lutskyi
Oleshko
Oleh Voloschenko
Il'ko
Oleksandr Komarov
Dobrynia
Georgiy Derevyanskiy
Grandfather Ovsiy
Stanislava Krasovskaya
Rosanka
Natalya Sumska
Natalya Sumska
Milanka
Erzhan Nurymbet
Andaco
Ivan Denysenko
Tuharyn
Director Yurii Kovalov
Writer Yaroslav Voytseshek, Oleksandr Dermanskyi, Yurii Kovalov
Composer Vladlen Pupkov
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2016
Online premiere 15 January 2018
World premiere 12 October 2017
Release date
30 October 2017 Belarus
9 November 2017 Kazakhstan
12 October 2017 Ukraine
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $2,745,966
Production Kinorob
Also known as
Storozhova zastava, The Stronghold, El gigante de piedra, A Fortaleza, Büyülü Kaya, Chegara qo'riqchilari, Das Portal - Eine Reise durch die Zeit, Forteresse, Storožova zastava, Strażnica, Stronghold, el gigante de piedra, The Stronghold: La roccaforte, Wie Witko Wächter der Festung wurde, Вартавая застава, Гранична твърдина, Кузет бекетi, Сторожевая застава, Сторожова застава, レジェンダリー・ストーン　巨神ゴーレムと魔法の石, The Stronghold - La roccaforte

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more