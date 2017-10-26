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Poster of Tevye's Daughters
7.2
Tevye's Daughters - Trailer
Kinoafisha Films Tevye's Daughters
7.2

Tevye's Daughters

, 2017
Mir vashemy domy!
Ukraine / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Tevye's Daughters
7.2
Tevye's Daughters - Trailer
Tevye's Daughters  Trailer

Cast

Yevgeny Knyazev
Yevgeny Knyazev
Anton Shagin
Anton Shagin
Vladimir Dolinskiy
Vladimir Dolinskiy
Viktor Andriyenko
Viktor Andriyenko
Andrey Kaykov
Andrey Kaykov
Sofiya Pisman
Aleksandra Sizonenko
Aleksandra Sizonenko
Vladimir Yamnenko
Yuliya Gershanik
Aleksandr Rudko
Aleksandr Rudko
Director Vladimir Lert
Writer Aleksandr Kuznetsov, Vladimir Lert, Grigori Gorin, Sholom Aleichem
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2017
Online premiere 30 December 2021
World premiere 26 October 2017
Release date
26 October 2017 Ukraine
Budget $2,500,000
Worldwide Gross $34,383
Production Kinofabrika Production
Also known as
Mir vashemy domy!, Tevye's Daughters, Myr vashomu domu!, Peace Be to Your House!, Peace to You!, Tevye Tevl, Мир вашему дому!, Мир вашому дому!, Тевье, Тевье-Тевель

Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Tevye's Daughters - Trailer
Tevye's Daughters Trailer
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