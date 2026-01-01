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Poster of Blondinka v nokaute
Kinoafisha Films Blondinka v nokaute

Blondinka v nokaute

, 2010
Blondinka v nokaute
Ukraine / Comedy / 18+
Poster of Blondinka v nokaute

Cast

Masha Malinovskaya
Masha Malinovskaya
Lyuba
Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Alexander Zherebko
Seryoga
Euclid Kyurdzidis
Euclid Kyurdzidis
Viktor Andriyenko
Viktor Andriyenko
Ostap Stupka
Hennadii Popenko
Hennadii Popenko
Oleg Primogenov
Yuliia Volchkova
Director Oleksandr Ityhilov
Writer Anatoliy Krym, Yuriy Morozov
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2010
Production Prima-fil'm
Also known as
Blondinka v nokaute, Білявка в нокауті, Блондинка в нокауте, Боксери віддають перевагу блондинкам, Боксеры предпочитают блондинок

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