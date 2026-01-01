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Poster of The Wind
7.0
Kinoafisha Films The Wind
7.0

The Wind

, 1958
Veter
USSR / Drama, War / 18+
Poster of The Wind
7.0

Cast

Eduard Bredun
Fedor
Tamara Loginova
Nastya
Elsa Lezhdey
Elsa Lezhdey
Mari
Aleksandr Demyanenko
Aleksandr Demyanenko
Mitya
Anatoliy Romashin
Anatoliy Romashin
Rotmistr
Aleksey Krychenkov
Okurok
Ivan Aleksandrov
Staryy bolshevik
N. Soloshchenko
Zhenikh
Viktoriya Radunskaya
Nevesta
Yuriy Yakovlev
Yuriy Yakovlev
Leonid Zakrevskiy
Director Aleksandr Alov, Vladimir Naumov
Writer Aleksandr Alov, Vladimir Naumov
Composer Nikolay Karetnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1958
World premiere 16 March 1959
Release date
16 March 1959 Russia 12+
16 March 1959 Kazakhstan
16 March 1959 USSR
16 March 1959 Ukraine
Worldwide Gross $15,327
Production Mosfilm
Also known as
Veter, The Wind, A szél, Vântul, Wiatr w oczy, Ветер

Film rating

7.0
Rate 14 votes
6.9 IMDb
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