Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
6.2
Kinoafisha
Films
Mertvye lastochki
6.2
Mertvye lastochki
, 2018
Mertvye lastochki
Russia / Thriller / 18+
Trailers
About
Showtimes
Reviews
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Similar
6.2
Mertvye lastochki
Trailer
Trailer
Cast
Valeriy Barinov
GrandFather
Aleksandr Bashirov
Oleg Bilik
Kulik
Marta Kozlova
Evgeny Shwartzman
Sasha
Anna Glaube
Vika
Veronika Kornienko
Director
Natalia Pershina
Writer
Natalia Pershina
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2018
World premiere
8 June 2018
Budget
25,000,000 RUR
Production
Kinostudiya Imeni M. Gorkogo
Also known as
Mertvye lastochki, Martwe jaskólki, Мертвые ласточки, Мёртвые ласточки
More
Film rating
6.2
Rate
14
votes
5.9
IMDb
Write review
Place in the rating
Best Russian Films
Film Trailers
All trailers
Mertvye lastochki
Trailer
1
0
All trailers
All Top Trailers on Our Channel
Stills
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Similar films for Mertvye lastochki
Shurale
Drama
2026, Russia
5.0
Smesitel
Thriller
2001, Russia
4.0
Trebuyetsya nyanya
Drama, Thriller
2005, Russia
5.0
Rejection
Sci-Fi, Drama, Thriller
2009, Russia / Ukraine
7.0
Now Playing
New Releases
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree