Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mertvye lastochki
6.2
Mertvye lastochki - Trailer
Kinoafisha Films Mertvye lastochki
6.2

Mertvye lastochki

, 2018
Mertvye lastochki
Russia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Mertvye lastochki
6.2
Mertvye lastochki - Trailer
Mertvye lastochki  Trailer

Cast

Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
GrandFather
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Oleg Bilik
Kulik
Marta Kozlova
Marta Kozlova
Evgeny Shwartzman
Evgeny Shwartzman
Sasha
Anna Glaube
Anna Glaube
Vika
Veronika Kornienko
Veronika Kornienko
Director Natalia Pershina
Writer Natalia Pershina
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2018
World premiere 8 June 2018
Budget 25,000,000 RUR
Production Kinostudiya Imeni M. Gorkogo
Also known as
Mertvye lastochki, Martwe jaskólki, Мертвые ласточки, Мёртвые ласточки

Film rating

6.2
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Mertvye lastochki - Trailer
Mertvye lastochki Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more