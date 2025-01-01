Menu
Anna Glaube
Anna Glaube
Kinoafisha Persons Anna Glaube

Anna Glaube

Date of Birth
9 December 1990
Age
34 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Zhizn po vyzovu 8.1
Zhizn po vyzovu (2022)
Sama vinovata? 7.4
Sama vinovata? (2023)
Bukiny 7.4
Bukiny (2023)

Filmography

Genre
Year
All 22 Films 8 TV Shows 14 Actress 22
Potekhe chas
Comedy 2025, Russia
Vtoroy brak
Vtoroy brak
Comedy 2025, Russia
Vtoraya semya
Vtoraya semya
Detective, Drama 2025, Russia
Iskusstvo soblazna
Iskusstvo soblazna
Comedy 2025, Russia
Zhizn po vyzovu. Film 5.1
Zhizn po vyzovu. Film
Drama 2025, Russia
Artist s bolshoj dorogi
Artist s bolshoj dorogi
Comedy 2024, Russia
Артист с большой дороги. Фильм о фильме
Артист с большой дороги. Фильм о фильме Артист с большой дороги. Фильм о фильме
Documentary 2024, Russia
Lihoradka
Lihoradka
Drama 2023, Russia
Politekh
Politekh
Comedy 2023, Russia
Sama vinovata? 7.4
Sama vinovata?
Drama 2023, Russia
Bukiny 7.4
Bukiny
Comedy 2023, Russia
Svobodnye otnosheniya 6.6
Svobodnye otnosheniya Svobodnye otnosheniya
Comedy, Romantic 2023, Russia
Razvod
Razvod
Comedy, Romantic 2022, Russia
Zhizn po vyzovu 8.1
Zhizn po vyzovu
Drama 2022, Russia
Razvod 7.4
Razvod Razvod
Comedy 2022, Russia
Razvod. Film vtoroy
Razvod. Film vtoroy Razvod. Film vtoroy
Comedy 2022, Russia
Row 19 5.3
Row 19 Ryad 19
Thriller 2021, Russia
Dzhigalou 5.2
Dzhigalou Dzhigalou
Comedy 2021, Russia
Smert nam k litsu 5.9
Smert nam k litsu Smert nam k litsu
Drama 2019, Russia
Vremya docherej
Vremya docherej
Drama 2016, Russia
Voennyy fitnes
Voennyy fitnes
Comedy, Sport, Romantic 2016, Russia
Byvshie
Byvshie
Drama, Romantic 2016, Russia
