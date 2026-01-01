Similar films for Gavroche
Miserables, les Drama
1958, France / East Germany / Italy
7.0
Blind Musician Drama
1960, USSR
7.0
Tree Dzhamal Drama
1980, USSR
7.0
Kievlyanka Drama
1958, USSR
6.0
Pyatyy okean Drama
1940, USSR
6.0
A Great Life Drama
1939, USSR
7.0
Seven Brave Men Drama
1936, USSR
6.0
The Thirteen Drama
1936, USSR
7.0
The Great Consoler Drama
1933, USSR
7.0
Splashes of Champagne War, Drama
1988, USSR
6.0
Mission Drama, Romantic
1961, USSR
6.0
Broken Shoes Drama, Children's
1933, USSR
6.0