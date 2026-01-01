Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Gavroche
6.5
Kinoafisha Films Gavroche
6.5

Gavroche

, 1937
Gavrosh
USSR / Drama / 18+
Poster of Gavroche
6.5

Cast

Nikolai Smorchkov
Gavrosh
Ivan Novoseltsev
Anzholras
Nina Zorskaya
Nina Zorskaya
Madlen - flower girl
Dmitriy Popov
Tushe
Ivan Arkadin
Church font seller
Ivan Bobrov
Ivan Bobrov
Prove
Georgy Chernovolenko
Zhak
Eduard Gunn
Gyulmer - thief
Andrei Korablev
Police inspector Zhaver
Sofya Levitina
Landlady
Director Tatyana Lukashevich
Writer Victor Hugo, Georgiy Shakhovskoy
Composer Yuriy Nikolskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1937
World premiere 25 July 1937
Release date
25 July 1937 Russia 12+
16 January 1948 Czechoslovakia
25 July 1937 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Gavrosh, Gavroche, Gavroche - poika Pariisista, Gavroš, Páris gyermekei, Гаврош

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Gavroche

Miserables, les
Miserables, les Drama
1958, France / East Germany / Italy
7.0
Blind Musician
Blind Musician Drama
1960, USSR
7.0
Tree Dzhamal
Tree Dzhamal Drama
1980, USSR
7.0
Kievlyanka
Kievlyanka Drama
1958, USSR
6.0
Pyatyy okean
Pyatyy okean Drama
1940, USSR
6.0
A Great Life
A Great Life Drama
1939, USSR
7.0
Seven Brave Men
Seven Brave Men Drama
1936, USSR
6.0
The Thirteen
The Thirteen Drama
1936, USSR
7.0
The Great Consoler
The Great Consoler Drama
1933, USSR
7.0
Splashes of Champagne
Splashes of Champagne War, Drama
1988, USSR
6.0
Mission
Mission Drama, Romantic
1961, USSR
6.0
Broken Shoes
Broken Shoes Drama, Children's
1933, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more