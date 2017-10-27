Menu
Poster of Please Stand By
6.7 IMDb Rating: 6.7
3 posters
Kinoafisha Films Please Stand By

Please Stand By

Please stand by 18+
Synopsis

A young autistic woman runs away from her caregiver in an attempt to submit her manuscript to a writing competition.
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2017
Online premiere 26 January 2018
World premiere 27 October 2017
Release date
26 April 2018 Brazil
2 May 2018 Indonesia
30 May 2018 South Korea
1 March 2019 Spain
26 January 2018 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $406,732
Production Allegiance Theater, 2929 Productions, Embankment Films
Also known as
Please Stand By, Un nuevo camino, Istakni se, 500ページの夢の束, Hành Trình Của Wendy, Larga vida y prosperidad, Llarga vida i prosperitat, Lütfen Beklemede Kal, Obvladaj se, Samo malo, samo malo..., Tudo que Quero, Tutto ciò che voglio, Um Novo Caminho, Világot látok, Zachowaj spokój, Zostaň nablízku, Zůstaň nablízku, Пожалуйста, приготовьтесь, 溫蒂的幸福劇本
Director
Ben Lewin
Cast
Dakota Fanning
Toni Collette
Alice Eve
Marla Gibbs
River Alexander
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Scottie She's trying to get to L.A. and turn in a script for this competition.
Sam Is it any good?
Scottie What's that?
Sam The script.
Scottie Oh, I could only get a few pages in. I don't get it.
Sam What don't you get?
Scottie Okay, so, I know he's the hero of Star Wars. But who exactly is this Kirk person?
Sam Please, crash this car right now because we both deserve to die!
