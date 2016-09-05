Polina
Polina, danser sa vie
18+
Country
France
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2016
World premiere
5 September 2016
Release date
|24 August 2017
|Brazil
|
|
|16 November 2016
|France
|
|
|21 December 2018
|Great Britain
|
|
|25 May 2017
|Greece
|
|
|8 June 2017
|Hong Kong
|
|
|28 October 2017
|Japan
|
|
|27 July 2017
|Portugal
|
|
|25 May 2017
|Slovakia
|
|
Worldwide Gross
$1,000,474
Production
Everybody on the Deck, TF1 Droits Audiovisuels, Union Générale Cinématographique (UGC)
Also known as
Polina, danser sa vie, Polina, Polina: Ο χορός είναι η ζωή μου, Полина, ポリーナ、私を踊る, 波丽娜：舞蹈人生