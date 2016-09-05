Menu
Polina
Poster of Polina
6.7 IMDb Rating: 6.7
Polina

Polina

Polina, danser sa vie 18+
Synopsis

A young girl studies classical ballet. As a young woman she turns to modern dance and choreography.
Country France
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2016
World premiere 5 September 2016
Release date
24 August 2017 Brazil
16 November 2016 France
21 December 2018 Great Britain
25 May 2017 Greece
8 June 2017 Hong Kong
28 October 2017 Japan
27 July 2017 Portugal
25 May 2017 Slovakia
Worldwide Gross $1,000,474
Production Everybody on the Deck, TF1 Droits Audiovisuels, Union Générale Cinématographique (UGC)
Also known as
Polina, danser sa vie, Polina, Polina: Ο χορός είναι η ζωή μου, Полина, ポリーナ、私を踊る, 波丽娜：舞蹈人生
Director
Angelin Preljocaj
Cast
Juliette Binoche
Juliette Binoche
Niels Schneider
Niels Schneider
Miglen Mirtchev
Vilen Babichev
Vilen Babichev
Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Film rating

6.7
11 votes
6.7 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
