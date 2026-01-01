Menu
Awards and nominations of Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes 1965

Academy Awards, USA 1966 Academy Awards, USA 1966
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1966 Golden Globes, USA 1966
Best Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Most Promising Newcomer - Male
Nominee
BAFTA Awards 1966 BAFTA Awards 1966
Best British Costume (Colour)
Winner
Best British Costume (Colour)
Winner
Best Cinematography
Nominee
 Best British Art Direction (Colour)
Nominee
