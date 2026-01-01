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Poster of Deti veka
6.1
Kinoafisha Films Deti veka
6.1

Deti veka

, 1915
Deti veka
Russian Empire / Short, Drama, Romantic, Biography / 18+
Poster of Deti veka
6.1

Cast

Arsenii Bibikov
Lebedev
Ivan Gorskij
Vera Kholodnaya
Vera Kholodnaya
Maria
Vera Glinskaya
Lidija Verkhonskaja
Sergey Rassatov
Bank Director
Andrey Sotnikov
Lobovich
Aleksandr Vyrubov
Public official
Director Yevgeny Bauer
Writer M. Mikhailov
Cast and Crew

Film details

Country Russian Empire
Runtime 37 minutes
Production year 1915
World premiere 2 December 1915
Release date
2 December 1915 Russia
Production Khanzhonkov
Also known as
Deti veka, Children of the Age, Korunk gyermekei, Дети века

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
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