Cast
Arna Magnea Danks
Bassi's onkel
Arndís Hrönn Egilsdóttir
Gunnar's friend
Arndís Hrönn Egilsdóttir
Gunnar's friend
Eva Sigurdardottir
Dance Competitor
Kristbjörg Kjeld
Gunnar's mother
Víkingur Kristjánsson
Gunnar's friend
Víkingur Kristjánsson
Gunnar's friend
Cast and Crew
Composer
Kjartan Sveinsson
Film details
Country
Iceland / Denmark / Croatia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2015
World premiere
13 May 2015
Release date
|25 August 2016
|Denmark
|
|
|13 May 2015
|France
|
|
|2 October 2015
|Iceland
|
|
Worldwide Gross
$126,165
Production
Nimbus Film, Nimbus Iceland, Halibut
Also known as
Þrestir, Sparrows, Pardais, Despegando a la vida, Madárkák, Passeri, Serçeler, Småfugler, Sparrows (Gorriones), Sparrows (Pardals), Spatzen, Vrapci, Wróble, Σπουργίτια, Воробьи, スパロウズ, Gorriones