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Poster of Sparrows
6.9
Kinoafisha Films Sparrows
6.9

Sparrows

, 2015
Sparrows / Þrestir
Iceland, Denmark, Croatia / Drama / 18+
Poster of Sparrows
6.9

Synopsis

Ari's teenage lifestyle in the big city is disrupted as he is sent by his mother to live with his uninvolved father and his grandmother in a small fishing village.

Cast

Rade Serbedzija
Rade Serbedzija
Tomislav
Ingvar Eggert Sigurðsson
Ingvar Eggert Sigurðsson
Ari's father
Atli Oskar Fjalarsson
Ari
Pálmi Gestsson
Ari's boss
Arna Magnea Danks
Bassi's onkel
Arndís Hrönn Egilsdóttir
Gunnar's friend
Arndís Hrönn Egilsdóttir
Gunnar's friend
Eva Sigurdardottir
Dance Competitor
Jarkko Lahti
Jarkko Lahti
Darijo
Kristbjörg Kjeld
Gunnar's mother
Víkingur Kristjánsson
Gunnar's friend
Víkingur Kristjánsson
Gunnar's friend
Director Rúnar Rúnarsson
Writer Rúnar Rúnarsson
Composer Kjartan Sveinsson
Cast and Crew

Film details

Country Iceland / Denmark / Croatia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2015
World premiere 13 May 2015
Release date
25 August 2016 Denmark
13 May 2015 France
2 October 2015 Iceland
Worldwide Gross $126,165
Production Nimbus Film, Nimbus Iceland, Halibut
Also known as
Þrestir, Sparrows, Pardais, Despegando a la vida, Madárkák, Passeri, Serçeler, Småfugler, Sparrows (Gorriones), Sparrows (Pardals), Spatzen, Vrapci, Wróble, Σπουργίτια, Воробьи, スパロウズ, Gorriones

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Updated 16 April 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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