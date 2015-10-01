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Poster of Polar Adventure
4.4
Kinoafisha Films Polar Adventure
4.4

Polar Adventure

, 2016
Polar Adventure
China / Animation / 18+
Poster of Polar Adventure
4.4

Cast

Ye Li
Director Lucas Qiao
Writer Jeffrey Hylton, Fang Wen
Cast and Crew

Animated film details

Country China
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2016
World premiere 1 October 2015
Release date
4 August 2016 Russia Парадиз 6+
4 August 2016 Belarus
1 October 2015 China
4 August 2016 Kazakhstan
28 February 2018 South Korea All
4 August 2016 Ukraine
Worldwide Gross $193,764
Production Ori Animation, 3Beep
Also known as
Polar Adventure, Kutup Macerası, Uma Aventura no Gelo, Полярные приключения, Περιπέτεια στον Νότιο Πόλο

Cartoon rating

4.4
Rate 11 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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