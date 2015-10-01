Cast
Cast and Crew
Director
Lucas Qiao
Writer
Jeffrey Hylton, Fang Wen
Animated film details
Country
China
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2016
World premiere
1 October 2015
Release date
|4 August 2016
|Russia
| Парадиз
|6+
|4 August 2016
|Belarus
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|1 October 2015
|China
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|4 August 2016
|Kazakhstan
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|28 February 2018
|South Korea
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|All
|4 August 2016
|Ukraine
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Worldwide Gross
$193,764
Production
Ori Animation, 3Beep
Also known as
Polar Adventure, Kutup Macerası, Uma Aventura no Gelo, Полярные приключения, Περιπέτεια στον Νότιο Πόλο