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Poster of I.T.
5.7
I.T. - Dubbed trailer
Kinoafisha Films I.T.
5.7

I.T.

, 2016
I.T
Ireland, France / Drama, Crime, Mystery / 18+
Trailers
Poster of I.T.
5.7
I.T. - Dubbed trailer
I.T.  Dubbed trailer

Synopsis

A self-proclaimed millionaire, has his life turned upside down after firing his I.T. consultant.

Cast

Pierce Brosnan
Pierce Brosnan
Mike Regan
Anna Friel
Anna Friel
Rose Regan
Michael Nyqvist
Michael Nyqvist
James Frecheville
James Frecheville
Jason Barry
Jason Barry
Patrick
Karen Moskow
Karen Moskow
Kai Ryssdal
Kai Ryssdal
Brian F. Mulvey
George
Martin 'Mako' Hindy
Joey
Rico Hizon
Rico Hizon
Stefanie Scott
Stefanie Scott
Kaitlyn Regan
Michael Lysak
Bloomberg Radio Guest
Director John Moore
Writer Dan Kay, William Wisher
Composer Tim Williams
Cast and Crew

Film details

Country Ireland / France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2016
Online premiere 9 September 2016
World premiere 9 September 2016
Release date
22 September 2016 Russia Экспонента 16+
22 September 2016 Belarus
10 November 2016 Brazil
9 September 2016 Bulgaria
22 September 2016 Greece
22 September 2016 Kazakhstan
23 September 2016 Poland
9 September 2016 Romania
13 October 2016 Ukraine
23 September 2016 Viet Nam
Budget €11,250,379
Worldwide Gross $2,128,301
Production Voltage Pictures, Voltage Pictures, Friendly Films (II)
Also known as
I.T., Armiku në rrjet, Invasão de Privacidade, :\i.t.>_, Absoluutne kontroll, Administrator, Amenazados en la red, Behálózva, Bilgi Teknolojisi, Công Nghệ Nguy Hiểm, El intruso, Enemigo en la red, Hacked - Kein Leben ist sicher, Hacked: Kein Leben ist sicher, Hakovan/Хакован, Harcelé, I.T. - Una mente pericolosa, I.T. Neribota prieiga, Ish ha'tzlalim, IT, Kontrola absolutna, Opasne namjere, Skrytý nepriateľ, Skrytý nepřítel, Προσωπικά μυστικά, Администратор/Administrator, И.Т., Искусственный интеллект, ИТ, サイバー・リベンジャー, I.T. - Your Life Is Not Secure, Bilgi Teknolojileri, Hacked, 아이.티., AITI, BT, Изкуствен интелект, ІТ

Film rating

5.7
Rate 15 votes
5.5 IMDb
Updated 26 February 2026

Film Trailers

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I.T. - Dubbed trailer
I.T. Dubbed trailer
I.T. - Trailer
I.T. Trailer
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soundtrack I.T.
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