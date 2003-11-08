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Poster of Like Asura
7.0
Kinoafisha Films Like Asura
7.0

Like Asura

, 2003
Ashura no gotoku
Japan / Drama, Comedy / 18+
Poster of Like Asura
7.0

Synopsis

The ups and downs of the Takezawa family after one of the four daughters found out that their father had been in an unknown love affair.

Cast

Shinobu Ootake
Shinobu Ootake
Tsunako Mitamura - First Daughter
Hitomi Kuroki
Makiko Satomi - Second Daughter
Eri Fukatsu
Takiko Takezawa - Third Daughter
Tatsuya Nakadai
Kotaro Takezawa
Kaoru Yachigusa
Fuji Takezawa
Kyôko Fukada
Sakiko Jinnai - Fourth Daughter
Kaoru Kobayashi
Kaoru Kobayashi
Takao Satomi
Shido Nakamura
Shido Nakamura
Shizuo Katsumata
Rikiya Kurokawa
Hidemitsu Jinnai
Bandō Mitsugorō X
Sadaharu Masukawa
Director Yoshimitsu Morita
Writer Kuniko Mukôda, Tomomi Tsutsui
Composer Kow Otani
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2003
World premiere 8 November 2003
Release date
8 November 2003 Japan
Worldwide Gross $6,116,833
Production Hakuhodo, Mainichi Shinbunsha, Nippon Shuppan Hanbai (Nippan) K.K.
Also known as
Ashura no gotoku, Like Asura, Женщины как асюра, О женщинах и Асурах, О женщинах и асюрах, 宛如阿修罗, 宛如阿修羅, 阿修羅のごとく

Film rating

7.0
Rate 15 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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