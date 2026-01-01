Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Zhertva dlya imperatora
6.2
Kinoafisha Films Zhertva dlya imperatora
6.2

Zhertva dlya imperatora

, 1991
Zhertva dlya imperatora
USSR / Drama / 18+
Poster of Zhertva dlya imperatora
6.2

Cast

Aleksandr Sporykhin
Rybnikov - sshtabs-kapitan
Sergey Kushakov
Vladimir Schavinskiy
Aleksei Guskov
Aleksei Guskov
Lenechka
Svetlana Svirko
Klotilda
Mikhail Shchetinin
Matanya
Leonid Voron
Syshchik
Alisher Souleymanov
Povar - kitayets
Evgeniy Erokhin
Prokhor
Yevgeny Merkuryev
Yevgeny Merkuryev
Vasiliy - shveytsar
Aleksandr Kovalyov
Koridornyy
Director Roza Orynbasarova
Writer Vitaly Moskalenko, Aleksandr Kuprin
Composer Andrey Sigle
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1991
World premiere 2 January 1991
Release date
2 January 1991 Kazakhstan
2 January 1991 USSR
Budget $1,000,000
Production Lenfilm Studio
Also known as
Zhertva dlya imperatora, A Sacrifice for the Emperor, Жертва для императора

Film rating

6.2
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Zhertva dlya imperatora

Zhazhda
Zhazhda Drama
2013, Russia
6.0
Wild Beach
Wild Beach Drama
1990, USSR
4.0
The Man Who Surprised Everyone
The Man Who Surprised Everyone Drama
2018, Russia / Estonia / France
7.0
The Port
The Port Drama
2018, Russia
3.0
Nakhodka
Nakhodka Drama
2015, Russia
6.0
Ragin
Ragin Drama
2004, Russia
6.0
Pantsir
Pantsir Drama
1990, USSR
7.0
4 Days in May
4 Days in May Drama, War
2011, Russia / Germany / Ukraine
5.0
August Eighth
August Eighth Drama, War
2012, Russia
6.0
Father
Father War, Drama
2007, Russia
6.0
Master i Margarita
Master i Margarita Drama, Fantasy
2024, Russia
7.0
Frantsuzskiy master
Frantsuzskiy master Thriller, Drama
2022, Russia
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more