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Poster of Mimosas
6.3
Kinoafisha Films Mimosas
6.3

Mimosas

, 2016
Mimosas
Spain, Morocco, France, Qatar / Drama / 18+
Poster of Mimosas
6.3

Synopsis

A dying Sheikh travels across the Moroccan Atlas in a caravan escorted by two rogues.

Cast

Ahmed Hammoud
Ahmed
Shakib Ben Omar
Shakib
Said Aagli
Saïd
Laziza Ikram
Ikram Anzouli
Ikram
Ahmed El Othemani
Mohammed
Hamid Fardjad
Sheikh
Margarita Albores
Noor
Abdelatif Hwidar
Le guide
Ilham Oujri
Meriam
Moe Mohamed Oummad
Le Caravanier barbu
Director Oliver Laxe
Writer Santiago Fillol, Oliver Laxe
Cast and Crew

Film details

Country Spain / Morocco / France / Qatar
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
World premiere 16 May 2016
Release date
4 May 2017 Brazil
24 August 2016 France
26 August 2017 Great Britain
3 November 2017 Greece
25 August 2017 Ireland
3 March 2017 Mexico
30 November 2017 Netherlands
Worldwide Gross $119,333
Production Zeitun Films, La Prod, Rouge International
Also known as
Mimosas, Las Mimosas, Mimosas, la voie de l'Atlas, Mimozos, Mimozy, Мимозы, 含羞草, 我等行過阿特拉斯的幽谷

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Updated 1 September 2021
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