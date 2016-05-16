Film details
Country
Spain / Morocco / France / Qatar
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2016
World premiere
16 May 2016
Release date
|4 May 2017
|Brazil
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|24 August 2016
|France
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|26 August 2017
|Great Britain
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|3 November 2017
|Greece
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|25 August 2017
|Ireland
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|3 March 2017
|Mexico
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|30 November 2017
|Netherlands
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Worldwide Gross
$119,333
Production
Zeitun Films, La Prod, Rouge International
Also known as
Mimosas, Las Mimosas, Mimosas, la voie de l'Atlas, Mimozos, Mimozy, Мимозы, 含羞草, 我等行過阿特拉斯的幽谷