Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Come on, tell me where you're going.

L'inspecteur Wenceslas Wens You fool, I'm investigating!

Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens You found a lead?

L'inspecteur Wenceslas Wens I hope so.

Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens You're so clever. My sweetheart has a lead.

L'inspecteur Wenceslas Wens Bye, Mila.

Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Will you be in danger?

L'inspecteur Wenceslas Wens No, no!

Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens You're so brave! I love you so. Will you think of me when you're dead?

L'inspecteur Wenceslas Wens Yes.

Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Your last thought should be of me, because I've always loved you. Up there, you won't find another who'd make you toast and coffee like me.

L'inspecteur Wenceslas Wens Don't fret. Good bye, dear.

Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Good bye, my love.

[pause]