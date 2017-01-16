Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2017
Online premiere
23 March 2017
World premiere
16 January 2017
Release date
4 May 2017
Brazil
10 July 2017
Denmark
15
24 March 2017
Estonia
20 April 2017
Germany
16 January 2017
Great Britain
24 March 2017
India
24 March 2017
Ireland
23 March 2017
Israel
23 March 2017
Netherlands
24 March 2017
Romania
23 March 2017
Slovakia
11 August 2017
Spain
24 March 2017
USA
23 March 2017
Ukraine
MPAA
R
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$26,800,152
Production
Warner Bros., RatPac-Dune Entertainment, Primate Pictures
Also known as
CHIPS, CHIPS: Patrulla motorizada, CHIPS: Patrulla Motorizada Recargada, Bukós szakasz, ChiPs - Crazy Patrol, CHIPS, (dis)ordine pubblico, CHIPS: Bláznivá hlídka, CHiPs: Loca patrulla motorizada, CHiPs: Maanteepatrull, CHiPs: Motopatrol, CHiPs: O Filme, CHIPs: Politisti de belea, CHiPs: Магистрални ченгета, Đội Tuần Tra, Kalifornijas lielceļu patruļa, Otoyol Devriyesi, Paskalakit pyörillä, Patrulha de Doidos, Patruliai, Targil le'shotrim matkhilim, Калифорнийский дорожный патруль, Каліфорнійський дорожній патруль, チップス 白バイ野郎ジョン＆パンチ再起動!?, 加州公路巡警, CHiPS - Chip Happens, CHiPs: Law and Disorder
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