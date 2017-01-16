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Poster of CHIPS
6.0
CHIPS - Trailer
Kinoafisha Films CHIPS
6.0

CHIPS

, 2017
CHiPs
USA / Comedy, Action / 18+
Trailers
Poster of CHIPS
6.0
CHIPS - Trailer
CHIPS  Trailer

Synopsis

A rookie officer is teamed with a hardened pro at the California Highway Patrol, though the newbie soon learns his partner is really an undercover Fed investigating a heist that may involve some crooked cops.

Cast

Michael Pena
Michael Pena
Ponch
Dax Shepard
Dax Shepard
Jon
Jessica McNamee
Jessica McNamee
Lindsey Taylor
Adam Brody
Adam Brody
Clay Allen
Kristen Bell
Kristen Bell
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Ray Kurtz
Justin Chatwin
Justin Chatwin
Rosa Salazar
Rosa Salazar
Ava Perez
Isiah Whitlock Jr.
Isiah Whitlock Jr.
Peterson
Richard T. Jones
Richard T. Jones
Parish
Ryan Hansen
Ryan Hansen
Brian Grieves
Jane Kaczmarek
Captain Jane Lindel
Director Dax Shepard
Writer Rick Rosner, Dax Shepard
Composer Fil Eisler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2017
Online premiere 23 March 2017
World premiere 16 January 2017
Release date
4 May 2017 Brazil
10 July 2017 Denmark 15
24 March 2017 Estonia
20 April 2017 Germany
16 January 2017 Great Britain
24 March 2017 India
24 March 2017 Ireland
23 March 2017 Israel
23 March 2017 Netherlands
24 March 2017 Romania
23 March 2017 Slovakia
11 August 2017 Spain
24 March 2017 USA
23 March 2017 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $26,800,152
Production Warner Bros., RatPac-Dune Entertainment, Primate Pictures
Also known as
CHIPS, CHIPS: Patrulla motorizada, CHIPS: Patrulla Motorizada Recargada, Bukós szakasz, ChiPs - Crazy Patrol, CHIPS, (dis)ordine pubblico, CHIPS: Bláznivá hlídka, CHiPs: Loca patrulla motorizada, CHiPs: Maanteepatrull, CHiPs: Motopatrol, CHiPs: O Filme, CHIPs: Politisti de belea, CHiPs: Магистрални ченгета, Đội Tuần Tra, Kalifornijas lielceļu patruļa, Otoyol Devriyesi, Paskalakit pyörillä, Patrulha de Doidos, Patruliai, Targil le'shotrim matkhilim, Калифорнийский дорожный патруль, Каліфорнійський дорожній патруль, チップス　白バイ野郎ジョン＆パンチ再起動!?, 加州公路巡警, CHiPS - Chip Happens, CHiPs: Law and Disorder

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 February 2026

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CHIPS - Trailer
CHIPS Trailer
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