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6.3
Kinoafisha Films Terra incognita
6.3

Terra incognita

, 1994
Terra incognita
Greece / Sci-Fi, Drama / 18+
6.3

Cast

Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Odi Atragon
Pyotr Mamonov
Pyotr Mamonov
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva
Elizabeth Perkins
Antzela Gerekou
Ilias Logothetis
Lena Armanova
Stanislav Lyubshin
Stanislav Lyubshin
Director Yiannis Typaldos
Writer Yiorgos Bramos, Dinos Hajiyorgis, Yiannis Typaldos
Composer Nikos Kypourgos
Cast and Crew

Film details

Country Greece
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1994
Production Foss, Greek Film Centre (GFC), Plus Productions
Also known as
Terra incognita, Agnosti hora

Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Updated 1 September 2021
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