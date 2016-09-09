Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Serious Game
6.3
Kinoafisha Films A Serious Game
6.3

A Serious Game

, 2016
Den allvarsamma leken
Sweden / Drama / 18+
Poster of A Serious Game
6.3

Synopsis

An adaptation of Hjalmar Söderberg's novel "The Serious Game" from 1912. The great Swedish love story.

Cast

Mikkel Boe Følsgaard
Mikkel Boe Følsgaard
Carl Lidner
Liv Mjönes
Liv Mjönes
Dagmar Randel
Michael Nyqvist
Michael Nyqvist
Markel
Sverrir Gudnason
Sverrir Gudnason
Arvid Stjärnblom
Sven Nordin
Sven Nordin
Markus Roslin
Karin Franz Körlof
Lydia Stille
Richard Forsgren
Lovén
Göran Ragnerstam
Anders Stille
Staffan Göthe
Stjarnblom
Sophie Tolstoy
Fröken Zeijlon
Director Pernilla August
Writer Lone Scherfig, Hjalmar Söderberg
Composer Matti Bye
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2016
World premiere 9 September 2016
Release date
15 December 2016 Denmark
7 June 2017 France
9 September 2016 Romania 15
21 December 2017 South Korea
9 September 2016 Sweden
Also known as
Den allvarsamma leken, A Serious Game, Den alvorsfulde leg, Den farlige leken, Ein ernsthaftes Spiel, Komoly játék, Poważna gra, Rimti zaidimai, Un Juego Serio, Vakava leikki, Серйозна гра, Серьёзная игра

Film rating

6.3
Rate 14 votes
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for A Serious Game

Call Girl
Call Girl Thriller, Drama
2012, Sweden
6.0
Burn All My Letters
Burn All My Letters Drama
2022, Sweden
6.0
A Fortunate Man
A Fortunate Man Drama
2018, Denmark
7.0
Ingrid Bergman in Her Own Words
Ingrid Bergman in Her Own Words Documentary
2015, Sweden
7.0
Nina Frisk
Nina Frisk Comedy
2007, Sweden
5.0
Under the Sun
Under the Sun Drama, Romantic
1998, Sweden
6.0
Stockholm East
Stockholm East Drama
2011, Sweden
6.0
Tigers
Tigers Drama
2020, Sweden / Italy / Denmark
6.0
Walk with Me
Walk with Me Drama
2016, Denmark / Sweden
6.0
The Woman That Dreamed About a Man
The Woman That Dreamed About a Man Drama
2010, Denmark / Sweden / France / Poland / Norway
5.0
Charter
Charter Drama
2020, Sweden / Norway / Denmark
6.0
Falling
Falling Drama
2020, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more