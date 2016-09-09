Similar films for A Serious Game
Call Girl Thriller, Drama
2012, Sweden
6.0
Burn All My Letters Drama
2022, Sweden
6.0
A Fortunate Man Drama
2018, Denmark
7.0
Ingrid Bergman in Her Own Words Documentary
2015, Sweden
7.0
Nina Frisk Comedy
2007, Sweden
5.0
Under the Sun Drama, Romantic
1998, Sweden
6.0
Stockholm East Drama
2011, Sweden
6.0
Tigers Drama
2020, Sweden / Italy / Denmark
6.0
Walk with Me Drama
2016, Denmark / Sweden
6.0
The Woman That Dreamed About a Man Drama
2010, Denmark / Sweden / France / Poland / Norway
5.0
Charter Drama
2020, Sweden / Norway / Denmark
6.0
Falling Drama
2020, USA
6.0