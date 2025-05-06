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Poster of Untypical Story
7.3
Kinoafisha Films Untypical Story
7.3

Untypical Story

, 1977
Tryasina
USSR / Drama / 18+
Poster of Untypical Story
7.3

Cast

Nonna Mordyukova
Nonna Mordyukova
Matryona Bystrova
Vadim Spiridonov
Stepan Bystrov
Andrey Nikolaev
Mitya Bystrov
Valentina Telichkina
Valentina Telichkina
Nina
Irina Korablyova
Valeriy Nosik
Valeriy Nosik
Grishka - pochtalon
Vera Kuznetsova
Kornakova
Vladimir Gusev
Misha
Galina Mikeladze
Katya
Arkadi Smirnov
Kornakov
Nikolay Dupak
Ilya Zakharovich - predsedatel
Director Grigoriy Chukhray
Writer Viktor Merezhko, Grigoriy Chukhray
Composer Mikhail Ziv
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 1977
World premiere 29 October 1978
Release date
29 October 1978 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Tryasina, Grzęzawisko, Ingovány, La palude, Netipichnaya istoriya, Quagmire, Untypical Story, Трясина, 君たちのことは忘れない, Grzezawisko

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Updated 6 May 2025
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