Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Wind of Travel
6.6
Kinoafisha Films The Wind of Travel
6.6

The Wind of Travel

, 1978
Veter stranstviy
USSR / Adventure, Drama / 18+
Poster of The Wind of Travel
6.6

Cast

Galina Astakhova
Nastya
Sergei Kuznetsov
Mitrasha
Vladimir Marchenko
Vasiliy Veselkin
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Manuylo
Sergey Yakovlev
dedushka Onisim
Lyubov Filippova
Mama
Naina Khonina
Ukorina
Ivan Yekaterinichev
Mikhalich
Arkadiy Pyshnyak
dyadya Kuzma
Maksim Puchkov
sirota is blokadnogo Leningrada
Director Yuri Yegorov
Writer Yuzef Printsev, Mikhail Prishvin, Yuri Yegorov
Composer Mark Fradkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1978
World premiere 24 August 1978
Release date
24 August 1978 Russia 12+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Veter stranstviy, The Wind of Travel, Ветер странствий

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Wind of Travel

The Frigid Sea
The Frigid Sea Drama
1954, USSR
6.0
Tam, za gorizontom
Tam, za gorizontom Drama
1976, USSR
6.0
The Sky Is Beyond the Clouds
The Sky Is Beyond the Clouds Drama
1973, USSR
6.0
Posle voyny - mir
Posle voyny - mir Drama
1988, USSR
5.0
Save Our Souls
Save Our Souls Drama
1987, USSR
4.0
Na polputi v Parizh
Na polputi v Parizh Drama
2001, Russia
4.0
Farewell of a Slav Woman
Farewell of a Slav Woman Drama
1985, USSR
7.0
At Ghosts' Captive
At Ghosts' Captive Drama
1984, USSR
5.0
Idealnyy peyzazh v pustyne
Idealnyy peyzazh v pustyne Drama
1988, USSR
0.0
Chelovek s drugoy storony
Chelovek s drugoy storony Adventure, History
1972, Sweden
6.0
Rysak
Rysak Drama
2005, Russia
5.0
Team 33
Team 33 Drama
1987, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more