Aleksandr Tyutryumov

Date of Birth
22 April 1959
Age
64 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
7 May 2023

Popular Films

Marigolds in Flower 6.8
Marigolds in Flower (1997)
To the Stars! 6.0
To the Stars! (2023)
Gena Beton 5.8
Gena Beton (2013)

Filmography

Genre
Year
All 14 Films 11 TV Shows 3 Actor 12 Director 1 Producer 2
To the Stars! 6
To the Stars! Do zvezdy!
Comedy, Sci-Fi 2023, Russia
Nakhimovtsy 5.5
Nakhimovtsy Nakhimovtsy
Family, Comedy 2021, Russia
Watch trailer
Tickets
Zdravstvuy, Dedushka Moroz! 4.1
Zdravstvuy, Dedushka Moroz! Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
Family, Comedy 2021, Russia
Watch trailer
Comedy 2018, Russia
Iskushenie
Iskushenie
Drama, Comedy 2016, Russia
Ekspiriens 5.6
Ekspiriens Ekspiriens
Drama 2015, Russia
Watch trailer
Vremya kolokolchikov
Vremya kolokolchikov
Drama 2015, Russia
Besslavnye pridurki
Besslavnye pridurki
Comedy 2014, Russia
Watch trailer
Gena Beton 5.8
Gena Beton Gena Beton
Comedy 2013, Russia
Watch trailer
Paradiz 5.3
Paradiz
Action 2005, Russia
Osobennosti natsionalnoy politiki 4.7
Osobennosti natsionalnoy politiki Osobennosti natsionalnoy politiki
Comedy 2003, Russia
Krot
Krot
Drama, Crime, Mystery 2001, Russia
Ubojnaya sila
Ubojnaya sila
Comedy, Action, Crime 2000, Russia
Marigolds in Flower 6.8
Marigolds in Flower Tsvety kalenduly
Drama 1997, Russia
