Aleksandr Tyutryumov
Aleksandr Tyutryumov
Aleksandr Tyutryumov
Aleksandr Tyutryumov
Aleksandr Tyutryumov
Date of Birth
22 April 1959
Age
64 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
7 May 2023
Popular Films
6.8
Marigolds in Flower
(1997)
6.0
To the Stars!
(2023)
5.8
Gena Beton
(2013)
Filmography
6
To the Stars!
Do zvezdy!
Comedy, Sci-Fi
2023, Russia
5.5
Nakhimovtsy
Nakhimovtsy
Family, Comedy
2021, Russia
4.1
Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
Family, Comedy
2021, Russia
Comedy
2018, Russia
Iskushenie
Drama, Comedy
2016, Russia
5.6
Ekspiriens
Ekspiriens
Drama
2015, Russia
Vremya kolokolchikov
Drama
2015, Russia
Besslavnye pridurki
Comedy
2014, Russia
5.8
Gena Beton
Gena Beton
Comedy
2013, Russia
5.3
Paradiz
Action
2005, Russia
4.7
Osobennosti natsionalnoy politiki
Osobennosti natsionalnoy politiki
Comedy
2003, Russia
Krot
Drama, Crime, Mystery
2001, Russia
Ubojnaya sila
Comedy, Action, Crime
2000, Russia
6.8
Marigolds in Flower
Tsvety kalenduly
Drama
1997, Russia
