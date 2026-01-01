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Poster of Gogol. Portret zagadochnogo geniya
4.6
Kinoafisha Films Gogol. Portret zagadochnogo geniya
4.6

Gogol. Portret zagadochnogo geniya

, 2008
Gogol. Portret zagadochnogo geniya
Russia / Drama / 18+
Poster of Gogol. Portret zagadochnogo geniya
4.6

Cast

Vladislav Vetrov
Vladislav Vetrov
Nikolai Gogol
Andrei Tolubeyev
Andrei Tolubeyev
Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Daniil Spivakovsky
Daniil Spivakovsky
Aleksandr Rapoport
Aleksandr Rapoport
Zinaida Kirienko
Zinaida Kirienko
Avangard Leontiev
Avangard Leontiev
Director Dmitriy Dyomin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2008
Production ALLEGRO FILM, NFS-ALYBUSE Naas Film Society, Naas Films Society
Also known as
Gogol. Portret zagadochnogo geniya, Gogol. Portrait of a Mysterious Genius, Гоголь. Портрет загадочного гения

Film rating

4.6
Rate 11 votes
Place in the rating
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