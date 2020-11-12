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Poster of Sullivan's Travels
7.9
Kinoafisha Films Sullivan's Travels
7.9

Sullivan's Travels

, 1941
Sullivan's Travels
USA / Drama, Adventure, Comedy / 18+
Poster of Sullivan's Travels
7.9

Synopsis

A director of escapist films goes on the road as a hobo to learn about life, which gives him a rude awakening.

Cast

Joel McCrea
John L. Sullivan
Veronica Lake
The Girl
William Demarest
Mr. Jones
Franklin Pangborn
Mr. Casalsis
Porter Hall
Porter Hall
Mr. Hadrian
Robert Warwick
Mr. LeBrand
Byron Foulger
Mr. Valdelle
Margaret Hayes
Secretary
Robert Greig
Sullivan's Butler
Eric Blore
Sullivan's Valet
Director Preston Sturges
Writer Preston Sturges
Composer Charles Bradshaw, Leo Shuken
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1941
World premiere 30 November 1941
Release date
30 November 1941 Great Britain
13 October 1947 Italy
1 December 1941 USA
Budget $689,665
Worldwide Gross $10,390
Production Paramount Pictures
Also known as
Sullivan's Travels, Sullivans Reisen, Les voyages de Sullivan, Nauru kahleitten talossa, Por meterse a redentor, A Quimera do Riso, Aşk Yıldızı, Calatoriile lui Sullivan, Contrastes Humanos, De lotgevallen van Sullivan, I dimenticati, Les mésaventures de Sullivan, Los viajes de Sullivan, Med 10 cent i lomma, Med 10 cent på lommen, Med tio cents på fickan, Nauru kahleitten takana, Podróże Sullivana, Salivano kelionės, Sullivan utazásai, Sullivani reisid, Sullivanova potovanja, Sullivanova putovanja, Sullivanove cesty, Τα ταξίδια του Σάλλιβαν, Мандрівки Саллівана, Пътуванията на Съливан, Странствия Салливана, サリヴァンの旅, 蘇利文遊記, 苏利文游记, Мандри Саллівана

Film rating

7.9
Rate 10 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

[last lines]
John L. Sullivan There's a lot to be said for making people laugh. Did you know that that's all some people have? It isn't much, but it's better than nothing in this cockeyed caravan.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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