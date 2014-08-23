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Poster of Memories
6.5
Kinoafisha Films Memories
6.5

Memories

, 2014
Les souvenirs
France / Comedy, Drama / 18+
Poster of Memories
6.5

Cast

Michel Blanc
Michel Blanc
Michel Esnard
Annie Cordy
Madelaine Esnard, la grand-mère
Mathieu Spinosi
Romain Esnard
Chantal Lauby
Chantal Lauby
Nathalie Esnard
William Lebghil
William Lebghil
Karim
Flore Bonaventura
Louise
Audrey Lamy
Audrey Lamy
La directrice de la maison de retraite
Flore Bonaventura
Flore Bonaventura
Louise
Jean-Paul Rouve
Jean-Paul Rouve
Philippe
Jacques Boudet
Le peintre
Xavier Briere
Pierre Esnard
Director Jean-Paul Rouve
Writer David Foenkinos, Jean-Paul Rouve
Composer Alexis Rault
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2014
Online premiere 14 January 2015
World premiere 23 August 2014
Release date
14 January 2015 France
26 March 2015 Germany
29 September 2016 Greece
14 April 2016 Italy
23 August 2014 Netherlands AL
22 April 2016 Spain
Budget $5,300,000
Worldwide Gross $8,139,310
Production Nolita Cinema, TF1 Droits Audiovisuels, Union Générale Cinématographique (UGC)
Also known as
Les souvenirs, Memories, As Recordações, Ha'mazkarot, Los recuerdos, Recuerdos, Zu Ende ist alles erst am Schluss, Αναμνήσεις, Воспоминания, 愛しき人生のつくりかた

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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