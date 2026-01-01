Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ministry of Fear
Poster of Ministry of Fear
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Ministry of Fear

Ministry of Fear

Ministry of Fear 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Stephen Neale has just been released from an asylum during World War 2 in England when he stumbles on a deadly Nazi spy plot by accident, and tries to stop it.
Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1943
World premiere 19 May 1944
Release date
15 October 1944 Germany
19 May 1944 Great Britain
3 April 1946 Portugal
4 January 1945 USA
Worldwide Gross $25
Production Paramount Pictures
Also known as
Ministry of Fear, Espions sur la Tamise, Ministerium der Angst, Prisioneros del terror, A félelem minisztériuma, El ministerio del miedo, Erään merkin varjossa, Graham Greene's Ministry of Fear, I skuggan av ett tecken, Il prigioniero del terrore, İstihbarat Nezareti, Le ministère de la peur, Ministerstwo strachu, Ministerul fricii, Prigionieri del terrore, Prisioneiros do Terror, Quando Desceram as Trevas, Skrækkens ministerium, Spionnen aan de Theems, Spionnen op de Theems, Vezarat e Tars, Zarobljenik straha, Αγάπη στη σκιά του φόβου, Министерство на страха, Министерство страха, 恐怖内阁, 恐怖省
Director
Fritz Lang
Cast
Ray Milland
Marjorie Reynolds
Carl Esmond
Hillary Brooke
Percy Waram
Cast and Crew
Similar films for Ministry of Fear
You Only Live Once 7.3
You Only Live Once (1937)
Fury 7.7
Fury (1936)
Cloak and Dagger 6.5
Cloak and Dagger (1946)
Phantom Lady 7.2
Phantom Lady (1944)
M 8.5
M (1931)
Clash by Night 7.0
Clash by Night (1952)
Johnny Stool Pigeon 6.6
Johnny Stool Pigeon (1949)
The Big Heat 7.9
The Big Heat (1953)
Human Desire 7.1
Human Desire (1954)
The Thousand Eyes of Dr. Mabuse 6.9
The Thousand Eyes of Dr. Mabuse (1960)
The Testament of Dr. Mabuse 8.2
The Testament of Dr. Mabuse (1933)
Metropolis 8.0
Metropolis (1927)

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Goofs

After Neale alights from the train he abandons all his possessions on the carriage, his hat included. Yet by the time he reaches Rennit's office he is wearing a hat.

Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more