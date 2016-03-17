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Mademuazel Nitush
Mademuazel Nitush
, 2016
Russia / Theatrical / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Cast
Viktor Dobronravov
Aleksandr Oleshko
Evgeniya Kregzhde
Olga Nemogay
Mariya Aronova
Artur Ivanov
Vladislav Gandrabura, Jr.
Kirill Rubtsov
Aleksandr Galochkin
Marina Nikolaevna Esipenko
Ksenia Kubasova
Pavel Lyubimtsev
Director
Vladimir Ivanov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
4 hours 20 minutes
Production year
2016
World premiere
17 March 2016
Release date
17 March 2016
Russia
16+
17 March 2016
Kazakhstan
17 March 2016
Ukraine
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