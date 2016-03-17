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Kinoafisha Films Mademuazel Nitush

Mademuazel Nitush

, 2016
Russia / Theatrical / 18+

Cast

Viktor Dobronravov
Viktor Dobronravov
Aleksandr Oleshko
Aleksandr Oleshko
Evgeniya Kregzhde
Evgeniya Kregzhde
Olga Nemogay
Mariya Aronova
Mariya Aronova
Artur Ivanov
Artur Ivanov
Vladislav Gandrabura, Jr.
Kirill Rubtsov
Kirill Rubtsov
Aleksandr Galochkin
Marina Nikolaevna Esipenko
Marina Nikolaevna Esipenko
Ksenia Kubasova
Ksenia Kubasova
Pavel Lyubimtsev
Pavel Lyubimtsev
Director Vladimir Ivanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 4 hours 20 minutes
Production year 2016
World premiere 17 March 2016
Release date
17 March 2016 Russia 16+
17 March 2016 Kazakhstan
17 March 2016 Ukraine

Film rating

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