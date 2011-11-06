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Poster of Aynehaye rooberoo
7.4
Kinoafisha Films Aynehaye rooberoo
7.4

Aynehaye rooberoo

, 2011
Aynehaye rooberoo
Iran, Germany / Drama / 18+
Poster of Aynehaye rooberoo
7.4

Cast

Shayesteh Irani
Adineh (Edi) Tolooyi
Ghazal Shakeri
Rana
Homayoun Ershadi
Mr. Tolooyi
Maryam Boubani
Akram
Nima Shahrokh Shahi
Emad Tolooyi
Saber Abar
Sadegh
Hengameh Ghaziani
Rabeh Oskouie
Nurse
Safa Aghajani
Sara Bahrami
Director Negar Azarbayjani
Writer Negar Azarbayjani, Fereshteh Taerpoor
Composer Fardin Khalatbari
Cast and Crew

Film details

Country Iran / Germany
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2011
Online premiere 19 May 2021
World premiere 6 November 2011
Release date
13 May 2015 France
24 October 2012 Iran
Also known as
Aynehaye rooberoo, Facing Mirrors, Eine iranische Frau, Olhando Espelhos, Tükör a tükörben, Une femme iranienne, В зеркале, Aynehaie Rooberoo

Film rating

7.4
Rate 11 votes
7.1 IMDb
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