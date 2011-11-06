Cast
Shayesteh Irani
Adineh (Edi) Tolooyi
Homayoun Ershadi
Mr. Tolooyi
Nima Shahrokh Shahi
Emad Tolooyi
Cast and Crew
Director
Negar Azarbayjani
Writer
Negar Azarbayjani, Fereshteh Taerpoor
Composer
Fardin Khalatbari
Film details
Country
Iran / Germany
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2011
Online premiere
19 May 2021
World premiere
6 November 2011
Release date
|13 May 2015
|France
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|24 October 2012
|Iran
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Also known as
Aynehaye rooberoo, Facing Mirrors, Eine iranische Frau, Olhando Espelhos, Tükör a tükörben, Une femme iranienne, В зеркале, Aynehaie Rooberoo