Действие фильма происходит в современном Иране. Это история бесстрашной и почти невозможной дружбы, которая развивается несмотря на запреты и религиозные догмы. Рана – жена и мать в традиционной семье. Чтобы выплатить долг, из-за которого её муж оказался в тюрьме, она вынуждена работать таксисткой. Однажды она подвозит Эди – бунтарку из среднего класса, которая ждёт не дождётся паспорта, чтобы уехать из страны. Но на самом деле Эди – транссексуал, пытающийся бежать из Ирана в Германию, чтобы сделать операцию по коррекции пола. Рана подвозит «необычную девушку» к границе, но когда она узнает о транссексуальности Эди, разыгрывается драма.

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