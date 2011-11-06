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Киноафиша Фильмы Лицо в зеркале

Лицо в зеркале

Aynehaye rooberoo 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в современном Иране. Это история бесстрашной и почти невозможной дружбы, которая развивается несмотря на запреты и религиозные догмы. Рана – жена и мать в традиционной семье. Чтобы выплатить долг, из-за которого её муж оказался в тюрьме, она вынуждена работать таксисткой. Однажды она подвозит Эди – бунтарку из среднего класса, которая ждёт не дождётся паспорта, чтобы уехать из страны. Но на самом деле Эди – транссексуал, пытающийся бежать из Ирана в Германию, чтобы сделать операцию по коррекции пола. Рана подвозит «необычную девушку» к границе, но когда она узнает о транссексуальности Эди, разыгрывается драма.
Страна Иран / Германия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 19 мая 2021
Премьера в мире 6 ноября 2011
Дата выхода
24 октября 2012 Иран
13 мая 2015 Франция
Другие названия
Aynehaye rooberoo, Facing Mirrors, Eine iranische Frau, Olhando Espelhos, Tükör a tükörben, Une femme iranienne, В зеркале
Режиссер
Негар Азербайджани
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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