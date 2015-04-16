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Poster of 10 Billion - What's on your plate?
7.3
Kinoafisha Films 10 Billion - What's on your plate?
7.3

10 Billion - What's on your plate?

, 2015
10 Milliarden
Germany / Documentary / 18+
Poster of 10 Billion - What's on your plate?
7.3

Cast

Valentin Thurn
Self
Director Valentin Thurn
Writer Sebastian Stobbe, Valentin Thurn
Composer Dürbeck & Dohmen
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2015
World premiere 16 April 2015
Release date
16 April 2015 Germany
24 August 2016 South Korea
Also known as
10 Milliarden, 10 Billion - What's on your plate?, 10 000 000 000, 10 Billion, 10 Billion: What Will We Eat Tomorrow?, 10 miliard talíru, 10 miliard: Co máme na talíri?, 10 Milliarden - Wie werden wir alle satt?, 10 миллиардов, Pelny talerz dla 10 miliardów ludzi, Δέκα δισεκατομμύρια - Τι θα φάμε αύριο;

Film rating

7.3
Rate 11 votes
Updated 12 November 2020
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