10 миллиардов

, 2015
10 Milliarden
Германия / документальный / 18+
О фильме

Население планеты постоянно растет и к середине XXI века достигнет 10 миллиардов. Сможет ли оно прокормиться, используя привычные способы производства пищи? В разных концах Земли на этот вопрос отвечают специалисты по генной инженерии, владельцы птицефабрик, ученые и фермеры. Эра низкотехнологичного сельского хозяйства должна подойти к концу. Модифицированный лосось, выращенный на канадской ферме, качеством не отличается от обыкновенного, но зато в два раза крупнее. Концентрированный корм позволяет коровам давать больше молока. Эффективность автоматизированной, похожей на космическую станцию фабрики растений в Японии — в сто раз больше, чем в полях. Профессор университета Маастрихта (Нидерланды) с удовольствием поглощает кусок гамбургера, котлета которого состоит из изготовленного в пробирке мяса. Если через двадцать лет на полке супермаркета перед нами будут лежать два абсолютно идентичных продукта: один и тот же вкус, один и тот же состав, одни и те же ощущения. Один выращен в лаборатории, а другой — на ферме. Что мы выберем? О том, что мы будем есть завтра, пора задуматься уже сейчас.

В ролях

Валентин Турн
Режиссер Валентин Турн
Сценарист Sebastian Stobbe, Валентин Турн
Композитор Dürbeck & Dohmen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 апреля 2015
Дата выхода
16 апреля 2015 Германия
24 августа 2016 Южная Корея
Другие названия
10 Milliarden, 10 Billion - What's on your plate?, 10 000 000 000, 10 Billion, 10 Billion: What Will We Eat Tomorrow?, 10 miliard talíru, 10 miliard: Co máme na talíri?, 10 Milliarden - Wie werden wir alle satt?, 10 миллиардов, Pelny talerz dla 10 miliardów ludzi, Δέκα δισεκατομμύρια - Τι θα φάμε αύριο;

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
