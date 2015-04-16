Население планеты постоянно растет и к середине XXI века достигнет 10 миллиардов. Сможет ли оно прокормиться, используя привычные способы производства пищи? В разных концах Земли на этот вопрос отвечают специалисты по генной инженерии, владельцы птицефабрик, ученые и фермеры. Эра низкотехнологичного сельского хозяйства должна подойти к концу. Модифицированный лосось, выращенный на канадской ферме, качеством не отличается от обыкновенного, но зато в два раза крупнее. Концентрированный корм позволяет коровам давать больше молока. Эффективность автоматизированной, похожей на космическую станцию фабрики растений в Японии — в сто раз больше, чем в полях. Профессор университета Маастрихта (Нидерланды) с удовольствием поглощает кусок гамбургера, котлета которого состоит из изготовленного в пробирке мяса. Если через двадцать лет на полке супермаркета перед нами будут лежать два абсолютно идентичных продукта: один и тот же вкус, один и тот же состав, одни и те же ощущения. Один выращен в лаборатории, а другой — на ферме. Что мы выберем? О том, что мы будем есть завтра, пора задуматься уже сейчас.

Развернуть