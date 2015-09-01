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Poster of Attack on Titan: Part 2
5.7
Attack on Titan: Part 2 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Attack on Titan: Part 2
5.7

Attack on Titan: Part 2

, 2015
Shingeki no kyojin: Attack on Titan - End of the World
Japan / Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Poster of Attack on Titan: Part 2
5.7
Attack on Titan: Part 2 - Dubbed trailer
Attack on Titan: Part 2  Dubbed trailer

Synopsis

A young boy name Eren Jaeger has to use his gift to know about the mystery of the Titans.

Cast

Kiko Mizuhara
Mikasa Ackerman
Kanata Hongo
Kanata Hongo
Armin Arlert
Nanami Sakuraba
Nanami Sakuraba
Sasha Blouse
Jun Kunimura
Jun Kunimura
Colossal Titan
Satomi Ishihara
Zoë Hange
Hiroki Hasegawa
Hiroki Hasegawa
Armored Titan
Haruma Miura
the Rogue Titan
Haruma Miura
the Rogue Titan
Takahiro Miura
Jean Kirstein
Pierre Taki
Souda
Satoru Matsuo
Sannagi
Director Shinji Higuchi
Writer Hajime Isayama, Tomohiro Machiyama, J. Michael Tatum, Watanabe Yusuke
Composer Shirô Sagisu, Shiro Washizu
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2015
World premiere 1 September 2015
Release date
1 October 2015 Russia All Media 16+
1 September 2015 Australia MA 15+
1 October 2015 Belarus
28 March 2017 Germany
1 September 2015 Great Britain
19 September 2015 Japan
1 October 2015 Kazakhstan
23 September 2015 Philippines
2 June 2016 South Korea
1 October 2015 Thailand
1 October 2015 Ukraine
Worldwide Gross $15,187,789
Production Kôdansha, Licri, Nikkatsu
Also known as
Shingeki no kyojin: Endo obu za wârudo, Attack on Titan: Part 2, Attack on Titan II: End of the World, Attack on Titan: End of the World, Atak Tytanów: Koniec świata, Ataque a los titanes: El fin del mundo, Ataque dos Titãs: O Fim do Mundo, Attack on Titan 2: End of the World, Attack on Titan: Fin del mundo, Attack on Titan: The Movie - Part 2, L'attacco dei giganti: il film - Parte II - Le ali della libertà, L'Attaque des Titans : La Fin du monde, Napad Titana 2: Kraj sveta, Shingeki no kyojin: Attack on Titan - End of the World, Titaanide rünnak 2, Атака титанів. Фільм другий: Кінець світу, Атака титанов. Фильм второй: Конец света, 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN END OF THE WORLD, 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド, 進擊的巨人2: End of the World, 進擊的巨人2：世界終結, Ataque dos Titãs 2 : O Fim do Mundo, Ataque a los titanes 2 El fin del mundo, Shingeki no kyojin endo obu za wârudo, 진격의거인 파트2, 进击的巨人真人版：后篇·世界终结, Attack on Titan Part2, Shingeki no Kyojin Part 2, Shingeki no kyojin: Kohuen, На бій проти титанів. Фільм другий: Кінець світу, 進擊的巨人：後篇-世界末日

Film rating

5.7
Rate 12 votes
4.7 IMDb
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Attack on Titan: Part 2 - Dubbed trailer
Attack on Titan: Part 2 Dubbed trailer
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