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Poster of Attack on Titan: Part 1
6.1
Attack on Titan: Part 1 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Attack on Titan: Part 1
6.1

Attack on Titan: Part 1

, 2015
Shingeki no kyojin: Attack on Titan
Japan / Action, Fantasy, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Attack on Titan: Part 1
6.1
Attack on Titan: Part 1 - Dubbed trailer
Attack on Titan: Part 1  Dubbed trailer

Synopsis

In a world where giant humanoid Titans prey on humans, Eren joins the scouting legion to get revenge on the monsters who killed everyone in his town.

Cast

Haruma Miura
Kiko Mizuhara
Kanata Hongo
Kanata Hongo
Satomi Ishihara
Hange
Nanami Sakuraba
Nanami Sakuraba
Takahiro Miura
Ayame Misaki
Pierre Taki
Jun Kunimura
Jun Kunimura
Kubal
Hiroki Hasegawa
Hiroki Hasegawa
Monica Rial
Additional Voices
Jessie Grelle
Jessie Grelle
Armin Arlert
Director Shinji Higuchi
Writer Hajime Isayama, Tomohiro Machiyama, Watanabe Yusuke, J. Michael Tatum
Composer Shirô Sagisu, Shiro Washizu
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2015
World premiere 1 August 2015
Release date
3 September 2015 Russia All Media 16+
25 August 2015 Australia
3 September 2015 Belarus
27 September 2016 Germany
1 September 2015 Great Britain
13 August 2015 Hong Kong
1 August 2015 Japan
3 September 2015 Kazakhstan
13 August 2015 Macao
1 August 2015 Netherlands
12 August 2015 Philippines
13 August 2015 Singapore
4 April 2016 South Korea
27 August 2015 Thailand
30 September 2015 USA
3 September 2015 Ukraine
Worldwide Gross $30,810,658
Production Kôdansha, Licri, Nikkatsu
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Film rating

6.1
Rate 29 votes
5 IMDb
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In overall ranking  3127 In the Action genre  698 In the Fantasy genre  222 In the Adventure genre  583 In films of Japan  82 In films of 2015  64

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