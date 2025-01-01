Menu
Aleksandr Frolov

Aleksandr Frolov

Date of Birth
10 July 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Elastiko. Dvenadtsatyy igrok 7.3
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok (2022)
Reshala 2 6.7
Reshala 2 (2015)
Elastico 6.5
Elastico (2016)

Filmography

Genre
Year
All 8 Films 8 Actor 8 Writer 1
Uralochka 5.9
Uralochka
Romantic, Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Tickets
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok 7.3
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Reshala: Brat 5.5
Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Vsemu svoe vremya
Vsemu svoe vremya
Drama 2018, Russia
Elastico 6.5
Elastiko
Crime, Sport, Romantic 2016, Russia
Watch trailer
Reshala 2 6.7
Reshala 2
Drama, Crime 2015, Russia
Chaynik 2
Comedy 2013, Russia
Reshala 6.4
Reshala Reshala
Drama, Crime 2012, Russia
Watch trailer
