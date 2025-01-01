Menu
Aleksandr Frolov
Date of Birth
10 July 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
7.3
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
(2022)
6.7
Reshala 2
(2015)
6.5
Elastico
(2016)
5.9
Uralochka
Uralochka
Romantic, Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Tickets
7.3
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
Drama
2022, Russia
Watch trailer
5.5
Reshala: Brat
Reshala: Brat
Action, Drama, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Vsemu svoe vremya
Drama
2018, Russia
6.5
Elastico
Elastiko
Crime, Sport, Romantic
2016, Russia
Watch trailer
6.7
Reshala 2
Reshala 2
Drama, Crime
2015, Russia
Chaynik 2
Comedy
2013, Russia
6.4
Reshala
Reshala
Drama, Crime
2012, Russia
Watch trailer
