Kinoafisha Films Sicario Sicario Awards

Awards and nominations of Sicario 2015

Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
 Best Effects, Sound Effects Editing
Nominee
 Best Achievement in Cinematography
Nominee
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Supporting Actor
Nominee
 Best Cinematography
Nominee
 Best Original Music
Nominee
